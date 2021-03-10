تحريات المباحث تكشف غموض العثور على جثة طفلة مخنوقة بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، من كشف غموض واقعة العثور على جثة طفلة مخنوقة، داخل حوش فى إحدى قرى قنا، وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا يفيد بالعثور على جثة "ر.ع" 4 أعوام، بها أثار خنق فى الرقبة.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث بندر قنا، أن المتهم في الواقعة، عاطل، ونجل خالة والدة المجني عليها، استدرج الطفلة وخنقها بغرض سرقة قرطها الذهبي.

تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.