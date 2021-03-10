تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة الشروع فى قتل خاله بمنشأة القناطر بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع فى قتل خاله فى منطقة منشأة القناطر بالجيزة.

واعترف المتهم فى التحقيقات بما نسب إليه من اتهامات، وأنه حاول التخلص من خاله، بسبب خلافات أسرية، بضربه بألة حادة على رأسه قاصدًا قتله، وأشعل النيران فى الغرفة.

وتبين من التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه إصابته بجرح قطعى فى رأسه، نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أجروا تحريات موسعة حول اتهام عامل بالشروع فى قتل خاله، بسبب خلافات أسرية بمنشأة القناطر، حيث أصابه بآلة حادة على رأسه، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة عامل داخل مزرعة بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين تورط ابن شقيقة المجني عليه في ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، حيث يعمل المتهم بذات المزرعة التي يعمل بها المجنى عليه، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.