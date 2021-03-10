اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مارس 2021 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى عين شمس

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:47 م
تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى عين شمس محكمة - ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية.

 

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوفاة ربة منزل على يد زوجها بمنطقة عين شمس، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وجود جثة سيدة قام زوجها بخنقها لوجود خلافات اسرية بينهما.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتشريح جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة .
 
 

 


مقتل سيدة فى عين شمس

مقتل ربة منزل

خلافات أسرية

عين شمس

اخبار الحوادث

عقوبة القتل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة