تأجيل نظر تجديد حبس مودة الأدهم بتهمة الاتجار بالبشر لجلسة 14 مارس

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة، تأجيل نظر تجديد حبس مودة الأدهم فتاة التيك توك بتهمة الاتجار فى البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معها، لجلسة 14 مارس الجاري.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

وتبين من التحقيقات ارتكاب مودة الأدهم جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.