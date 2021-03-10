بريطانيا توضح للاتحاد الأوروبى موقفها بشأن مزاعم حجب لقاح كورونا

لندن (رويترز)

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا أوضحت موقفها للاتحاد الأوروبى بشأن مزاعم بأن لندن حظرت تصدير لقاحات كوفيد وذلك خلال اجتماع مع ممثلين عن التكتل ومن البرلمان.

وقال المتحدث للصحفيين "رئيس الوزراء تناول الأمر بشكل مباشر ... تحدث وزير الخارجية للوفد الممثل للاتحاد الأوروبي، بذلك أوضحنا موقفنا ووضعنا الأمور فى نصابها".

وفى رد على سؤال بشأن عدد الجرعات التى صدرتها بريطانيا قال "حركة اللقاحات ومكوناتها من وإلى المملكة المتحدة تحكمها التزامات تعاقدية على موردى اللقاح تجاه عملائهم"، ورفض التعليق بشأن الإمدادات أو الترتيبات التعاقدية.