اليوم السابع
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بريطانيا تستدعى سفير الاتحاد الأوروبى احتجاجا على إجراء متعلق بلقاح كورونا

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:06 م
بريطانيا تستدعى سفير الاتحاد الأوروبى احتجاجا على إجراء متعلق بلقاح كورونا رئيس وزراء بريطانيا
كتب سمير حسنى

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استدعت الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبى لديها، احتجاجا على تصريح منع لندن من تصدير لقاحات كورونا، بحسب ما أوردته قناة العربية الإخبارية.

فى غضون ذلك، قال كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي، أمس الثلاثاء، إن بريطانيا ستشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في وقت ما، مضيفا أنه لا يمكن منع كل الوفيات بالمرض، حتى على الرغم من مضي حملة التطعيم قدما بنجاح.

وتابع: الحذر فى إعادة فتح الاقتصاد سيؤثر على حجم وتوقيت زيادة الحالات مجددا، لكن اللقاحات لن تتمكن من منع كل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض.

وأردف لأعضاء مجلس النواب: "تشير كل التصورات إلى أنه ستكون هناك زيادة جديدة، وهذا سيعني أن من لم يتم تطعيمهم أو من لم يكن اللقاح مجديا معهم وينتهي الأمر ببعضهم في المستشفى، سيكون مصير بعضهم الموت للأسف".

وأضاف "معدل الوفيات سينخفض نتيجة التطعيم لكن ليس إلى الصفر مع الأسف".

 


رئيس وزراء بريطانيا

بريطانيا

كورونا

سفير الاتحاد الاوروبي

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