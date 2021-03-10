بريطانيا تستدعى سفير الاتحاد الأوروبى احتجاجا على إجراء متعلق بلقاح كورونا

كتب سمير حسنى

استدعت الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبى لديها، احتجاجا على تصريح منع لندن من تصدير لقاحات كورونا، بحسب ما أوردته قناة العربية الإخبارية.

فى غضون ذلك، قال كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي، أمس الثلاثاء، إن بريطانيا ستشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في وقت ما، مضيفا أنه لا يمكن منع كل الوفيات بالمرض، حتى على الرغم من مضي حملة التطعيم قدما بنجاح.