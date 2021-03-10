اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مارس 2021 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء تنفيذ مشروعات تطوير الريف بدار السلام فى سوهاج ضمن "حياة كريمة".. صور

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:22 م
بدء تنفيذ مشروعات تطوير الريف بدار السلام فى سوهاج ضمن "حياة كريمة".. صور جانب من أعمال التطوير
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، يرافقه المهندس هيثم مازن، مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بقرى مركز دار السلام جنوب المحافظة، بحضور عبد المنعم عبد القوى رئيس مركز ومدينة دار السلام، ووحدة تنسيق حياة كريمة بديوان عام المحافظة.

نائب المحافظ ومرافقيه تفقدوا بدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقريتى "أولاد طوق غرب، وأولاد سالم بحرى"، والتقى عددا من الأهالى واستمع إلى مطالبهم، مشيدا بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ومبادرة رئيس الجمهورية والتى تساهم بقوة فى تغيير واقع القرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية بالقرى المستهدفة ورفع كفاءتها

بدء تنفيذ مشروعات حياة كريمة
بدء تنفيذ مشروعات حياة كريمة

 

جانب من أعمال التطوير
جانب من أعمال التطوير

 

مشروعات حياة كريمة بدار السلام
مشروعات حياة كريمة بدار السلام

 


نائب محافظ سوهاج

تطوير الريف المصرى

مركز دار السلام

حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة