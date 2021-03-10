بابا الفاتيكان للمهاجرين العراقيين: كونوا ناسجين للصداقة والأخوة أينما حللتم

فاطمة شوقى

أجرى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة فى مكتبة القصر الرسولى بالفاتيكان وبدأ تعليمه الأسبوعى بالقول "خلال الأيام الأخيرة، سمح لي الرب بزيارة العراق، مُحققًا هكذا مشروع القديس يوحنا بولس الثانى. لم يسبق أن يزور أب أقدس أرض إبراهيم، ولكن العناية الإلهية أرادت أن يحدث هذا الآن، كعلامة رجاء بعد سنوات من الحرب والإرهاب وخلال جائحة شديدة".

وأشار- حسبما نقل عنه موقع أخبار الفاتيكان - "وإذ أفكر بالعديد من العراقيين المهاجرين أود أن أقول لهم: لقد تركتم كل شىء، مثل إبراهيم، ومثله، حافظوا على الإيمان والرجاء، وكونوا ناسجين للصداقة والأخوة أينما حللتم، وعودوا إذا أمكنكم".

وتابع البابا فرنسيس "يحق للشعب العراقى أن يعيش بسلام، ويحق له أن يجد مجددًا الكرامة التى تخصه، وإن جذوره الدينية والثقافية تعود إلى آلاف السنين: إن بلاد ما بين النهرين هى مهد الحضارة، ولطالما كانت بغداد مدينة ذات أهمية قصوى عبر التاريخ، إذ استضافت أغنى مكتبة فى العالم لعدة قرون".