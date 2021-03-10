انهيار منزل قديم من 3 طوابق غير مأهول بالسكان فى الإسماعيلية .. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

إنهار منزل قديم مكون من 3 طوابق وغير مأهول بالسكان فى شارع "الأهرام" بدائرة حى أول، فى محافظة الإسماعيلية دون وقوع إصابات .

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل بشارع الأهرام فى حى أول، على الفور انتقل إلى مكان البلاغ مدير أمن الإسماعيلية، ورجال المرور، وقوات إدارة الحماية المدنية، بالفحص تبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق وغير مأهول بالسكان ، دون حدوث إصابات.

تم عمل كردون أمنى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.



افراد الامن بمكان انهيار المنزل



المنزل المنهار بحى اول الاسماعيلية



سيارات الاسعاف بمكان انهيار المنزل



فرض كردون أمنى بمنطقة إنهيار المنزل