اليوم السابع
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انطلاق أكبر مؤتمر لمشروعات التنمية اليوم بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:00 ص
انطلاق أكبر مؤتمر لمشروعات التنمية اليوم بمكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية - صورة أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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يفتتح الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، بمشاركة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مؤتمر "مصر تتغير" الذى تقيمه مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، ويتناول مشروعات التنمية التى تتبناها الدولة المصرية لتغيير نوعية الحياة فى المجتمع، فضلاً عن المبادرات الأهلية التنموية.

وأكد الدكتور مصطفى الفقى، أن هذا المؤتمر يقدم رؤية وطنية صادقة لبناء المستقبل، ودور الإنسان المصرى المعاصر في النهضة التنموية والنقلة الحضارية نحو تحديث كل مظاهر الحياة حتى أصبحت مصر نموذجًا للإصلاح، والمضى على الطريق الصحيح، موضحا أن المكتبة تشارك في المشهد الوطني الذي يؤشر لبناء الدولة المصرية الحديثة في كافة المجالات، ويجعلنا نشعر جميعًا بأن مصر تتغير.

يناقش المؤتمر في الجلسة الأولى المشروعات التي تقوم بها الدولة في الآونة الأخيرة مثل مشروع حياة كريمة، وتطوير القرى، وتكافل وكرامة، فضلاً عن تجربة التنمية في الصعيد، ومكافحة الفقر، والتنمية البشرية التي تقدمها نموذجان للمبادرات الأهلية، ويتناول في الجلسة الثانية حوار بين مثقفين وأكاديميين وبرلمانيين وخبراء حول مستقبل العمل التنموى، وتطوير نوعية الحياة في المجتمع المصرى.


الإسكندرية

مدير مكتبة الإسكندرية

مشروعات التنمية

مكتبة الإسكندرية

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