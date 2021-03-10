اليوم السابع
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النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بالإسكندرية

الأربعاء، 10 مارس 2021 12:18 م
النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بالإسكندرية إسعاف - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى، والذى تسبب فى مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث بطريق الإسكندرية - القاهرة، الصحراوى بمنطقة العامرية أول دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العامرية وضباط المرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب انفجار إحدى إطارتها، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلاب السيارة.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين من مستقلى السيارة المشار إليها، وتم نقل جثث الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقى العلاج، ورفع أثار الحادث وتسيير حرمة المرور وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.


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