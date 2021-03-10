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"النواب" الأمريكى يتجه لتمرير حزمة إغاثة بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:05 م
"النواب" الأمريكى يتجه لتمرير حزمة إغاثة بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار جو بايدن ونانسى بيلوسى
كتبت رباب فتحى

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يستعد مجلس النواب الأمريكي لإعطاء الموافقة النهائية على حزمة إغاثة الرئيس جو بايدن المقدرة بـ1.9 تريليون دولار،  وهي حزمة مساعدات عملاقة قال الرئيس إنها ضرورية لإخراج الولايات المتحدة من الوباء وإنعاش اقتصادها المنهك.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه إذا أقرها مجلس النواب اليوم الأربعاء ، كما يتوقع القادة الديمقراطيون ، فإن أول مبادرة تشريعية رئيسية لرئاسة بايدن ستسرع في تقديم المساعدة للعائلات التي تكافح في ظل أزمة صحية عامة استمرت لمدة عام وستوفر أكبر توسع في المساعدات للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض خلال جيل.

وأوضحت الصحيفة، أن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1400 دولار سيتم إرسالها لمعظم الأمريكيين، كما سيتم توسيع المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية، وتوفير الإعانات الفيدرالية لأولئك الذين يكافحون من أجل تحمل تكاليف التأمين الصحي والإسكان والغذاء وتقديم الأموال لتعزيز توزيع لقاح كورونا واختباره ولإعادة فتح المدارس بأمان.

ويتوقع الاقتصاديون أنه كواحد من أكبر حزم الإنقاذ في حالات الطوارئ في التاريخ الأمريكي، فإن خطة الإنقاذ الأمريكية (ARP) ستسرع الانتعاش الاقتصادي، وتعزز النمو إلى مستويات لم تُشهد في العقود الأخيرة وتقلل بشكل كبير أعداد الذين يعيشون في فقر.

وفقًا لأحد التقديرات، يمكن أن يخفض معدل فقر الأطفال بنسبة تصل إلى النصف، من خلال توسيع الإعفاء الضريبي للعائلات التي لديها أطفال والتي يرغب العديد من الديمقراطيين في جعلها دائمة.

وأعرب الديمقراطيون في مجلس النواب، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة، عن ثقتهم في أن الإجراء سيمرر الأربعاء، على الرغم من التغييرات التي أجريت في مجلس الشيوخ، والتي هددت بإبعاد بعض التقدميين.

 

 


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