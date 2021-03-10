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النائب العام يأمر بإحالة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى للمحاكمة الجنائية

الأربعاء، 10 مارس 2021 09:21 م
النائب العام يأمر بإحالة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى للمحاكمة الجنائية المستشار حماده الصاوي النائب العام
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها. 
 
وأقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

النيابة العامة

طفلة المعادى

طفله المعادى

التحرش بطفله

فيديو طفلة المعادى

واقعة المعادى

متحرش المعادي

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