المفتى يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

كتب لؤى على

توجَّه الدكتور شوقي علام - مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم - بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

وقال مفتي الجمهورية، فى بيانه اليوم الأربعاء، إن معجزة الإسراء والمعراج فيها من الدروس والعبر ما نحن بحاجة إليه الآن، مثل حسن التوكل على الله تعالى، والأخذ بالأسباب، غير أن الدرس الأعظم فيها هو ترقب الفرج في كل شدة، لأن المحن تتبعها المنح.

وأضاف المفتي: علينا أن نسعى بالجد والاجتهاد والعمل لتحصيل ثمار الكد والصبر، فمعجزة الإسراء والمعراج، أكدت أن على المسلمين عامة، وعلى أولى الأمر خاصة أن يصبروا وأن يحملوا غيرهم على الصبر.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن هذه الذكرى العطرة أكدت ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله تعالى، وصبره على البلاء، لافتًا النظر إلى أن جذور المسجد الأقصى ستظل راسخة في قلوب المسلمين وضمائرهم؛ لأنه قضيتنا التي لن تغيب عن اهتمامنا ما دمنا نقرأ قول الله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}، فالأقصى جزء لا يتجزأ من المقدسات الإسلامية، انتهى إليه إسراء نبينا ومنه بدأ معراجه إلى السموات العلى، ثم إلى سدرة المنتهى .

وتوجَّه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على أمتنا أعوامًا عديدة، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على مصر وشعبها، وعلى كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء والاستقرار .