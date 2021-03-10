اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مارس 2021 09:10 م
خالد صلاح
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المركزى العمانى يوجه بتمديد مهلة للمقترضين المتأثرين بكورونا 12 شهرا

الأربعاء، 10 مارس 2021 08:05 م
المركزى العمانى يوجه بتمديد مهلة للمقترضين المتأثرين بكورونا 12 شهرا المركزى العمانى
وكالات

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قالت وكالة الأنباء العمانية إن البنك المركزى العمانى وجه البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلى بالاستمرار في منح مهلة مدتها 12 شهرا لجميع الحالات القائمة والمستقبلية للمقترضين الذين سُرحوا من العمل.

وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن بيان للبنك المركزى إن الأمر سيكون ساريا من تاريخ تسريح المقترضين من العمل، ووجه البنك المركزى بتأجيل أقساط القروض للموظفين من ذوى الأجور المنخفضة والاستمرار فى تأجيل أقساط وفوائد وأرباح جميع المقترضين المتأثرين بكوفيد-19 لمدة ستة أشهر وذلك حتى نهاية سبتمبر 2021.

 


المركزى العمانى

عمان

سلطنة عمان

كورونا

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