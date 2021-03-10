المركزى العمانى يوجه بتمديد مهلة للمقترضين المتأثرين بكورونا 12 شهرا

وكالات

قالت وكالة الأنباء العمانية إن البنك المركزى العمانى وجه البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلى بالاستمرار في منح مهلة مدتها 12 شهرا لجميع الحالات القائمة والمستقبلية للمقترضين الذين سُرحوا من العمل.