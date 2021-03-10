المذيع البريطانى بيرس مورجان بعد استقالته: ما زلت لا أصدق ميجان ماركل

قال المذيع البريطاني بيرس مورجان، الذي ترك برنامجه التلفزيوني الصباحي المعروف بعد هجومه على ميجان زوجة الأمير هاري، اليوم الأربعاء إنه ما زال لا يصدق ما قالته خلال مقابلتها مع أوبرا وينفري.

وانسحب مورجان من برنامج "جود مورنينج بريتين" الذي يبث على محطة "آي.تي.في" أمس الثلاثاء بعد أن صعد انتقاداته لميجان في أعقاب مقابلتها مع وينفري التي قالت خلالها إنها فكرت في الانتحار أثناء إقامتها في بريطانيا.

وكتب في تغريدة على تويتر صباح اليوم الأربعاء "يوم الاثنين قلت إنني لم أصدق ميجان ماركل خلال مقابلتها مع أوبرا. وبعد وقت لإعادة النظر في هذا الرأي ما زلت لا أصدقها. إذا كنتم تصدقونها فلا بأس".

وقال لمتابعيه على تويتر البالغ عددهم 7.8 مليون "حرية التعبير مبدأ يسعدني الموت دفاعا عنه. شكرا لكل الحب والكراهية. انسحبت لتمضية المزيد من الوقت مع آرائي".

ونشر مع تغريدته صورة لرئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل مع مقتبس عن حرية التعبير.

وخلال مقابلة استمرت ساعتين مع أوبرا وينفري قالت ميجان إن العائلة المالكة رفضت مناشدتها الحصول على مساعدة نفسية، وأضافت أن أحد أفراد العائلة طرح أسئلة بشأن لون بشرة طلفها المنتظر حينئذ.

وفي الصباح التالي لبث المقابلة على قناة تلفزيونية أمريكية وجه مورجان سهام النقد في برنامجه لميجان وقال إنه لا يصدق كلمة وواحدة مما قالته.

وفي اليوم التالي انسحب ثائرا من برنامجه الذي يبث على الهواء مباشرة عندما اعترض مذيع يشاركه تقديم الحلقة على موقفه. وفي وقت لاحق من اليوم أعلنت محطة (آي.تي.في) أنه استقال.