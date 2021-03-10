المجلس الأعلى للأزهر يقرر مد فترة الرسائل العلمية للباحثين عاما

كتب لؤى على

وافق المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى جلسته الأخيرة على مد فترة استثنائية عاما من 21/ 12/ 2020 حتى 20/ 12/ 2021م للباحثين المصريين والوافدين، فرصةً أخيرة للانتهاء من رسائلهم العلمية.



وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، فى تصريحات صحفية ،أن القرار يأتى من منطلق حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على مصلحة الباحثين والباحثات المصريين والوافدين، وتيسيرًا عليهم؛ تقديرًا للظروف التى نمر بها جميعًا خلال مواجهة تداعيات جائحة كورونا، ومنحهم فرصة لاستكمال أبحاثهم العلمية.



وكان فى وقت سابق قرر المجلس الأعلى للأزهر الشريف بجلسته رقم (283) المنعقدة بتاريخ 2020/12/30، تعديل درجة النجاح فى المواد الثقافية بالمرحلة الثانوية الأزهرية - الدرجة الصغرى - لتكون بنسبة 50% من الدرجة النهائية لكل مادة بدلا من 40%، ويطبق ذلك اعتبارا من العام الدراسى الحالى 2021 /2020م للصفين الأول والثانى والمستجدين فقط بالصف الثالث بقسمية العلمى والأدبي.



كما قرر أن تعتبر مادة الحاسب الآلى المقررة على الطلاب المقيدين بقسم العلوم الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية مادة رسوب ونجاح لا تضاف للمجموع، اعتبارا من العام الدراسى الحالى 2021 /2020.