المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة محاولة اغتصاب طفلة فى قنا

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى بقنا، برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين، أشرف أبو الحسن ومحمد الجاحر، وبسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري، وأسامة الأمير، عامل بالسجن المؤبد، بتهمة محاولة اغتصاب طفلة بمركز نجع حمادى شمال قنا.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا، قد تلقت إخطارًا يفيد بشروع "ع. ش" يبلغ من العمر 28 عامًا، عامل فى مطعم، فى هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، بعدما استدرجها داخل محل بمدينة الألومنيوم محاولا اغتصابها.

تم ضبط المتهم، وتحويل القضية إلى محكمة الجنايات، وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.