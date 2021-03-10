الكاظمى: حادث جسر الأئمة محاولة يائسة لبث الفتنة بين العراقيين

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن التفجير الذي استهدف الزائرين أمس على جسر الأئمة، كان هدفه بث الفتنة بين العراقيين.

وقال الكاظمي - خلال كلمته في جلسة مجلس الوزراء ، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية "إن ما حدث أمس بإلقاء قنبلة على جسر الأئمة هي محاولة بائسة لصنع فتنة بين العراقيين ، ذلك الجسر الذي ينطوي على رمزية عالية للتآخي والتعايش العراقي."

وفي سياق أخر، أضاف الكاظمي "يوم أمس أطلقنا مبدأ الحوار الوطني بعد اختتام زيارة قداسة البابا إلى العراق، هذه الفكرة لكل العراقيين، قوى سياسية، فعاليات اجتماعية، مجتمع مدني، محتجين، ومعارضين للحكومة، ومستعدون للجلوس على طاولة الحوار من أجل مستقبل العراق".

كانت خلية الإعلام الأمني العراقى، قد أعلنت مساء أمس الاثنين مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين ،جراء انفجار قنبلة يدوية في مكب للنفايات قرب جسر الأئمة في الأعظمية بالعاصمة بغداد.