اليوم السابع
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القومى للبحوث الاجتماعية محذرا من الزيادة السكانية: سنصل لـ250 مليونا عام 2050

الأربعاء، 10 مارس 2021 08:46 م
القومى للبحوث الاجتماعية محذرا من الزيادة السكانية: سنصل لـ250 مليونا عام 2050 الزيادة السكانية
كتب أحمد عرفة

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حذرت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس الاجتماعى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، من خطر الزيادة السكانية، موضحة أن مصر يتضاعف عددها كل 30 عاما، وهو ما يؤثر بشكل كبير على عمليات التنمية، موضحة أنه في الماضى كان لا يوجد تحذير من الزيادة السكانية لأن أعداد المصريين لم تكن تتضاعف مثلما يحدث الآن.
 
وأضافت أستاذ علم النفس الاجتماعى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آيه عبد الرحمن، أن مكافحة الزيادة السكانية يتطلب مشاركة كافة الكيانات والجهات، ويتضمن ضرورة وجود برنامج ثقافي يحمل المسئولية الاجتماعية لكل مواطن.
 
وتابعت أستاذ علم النفس الاجتماعى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية أن مصر وصلت لمعدل نمو سكانى لا يمكن معه أى زيادة سكانية أخرى خاصة مع التضاعف الكبير في أعداد السكان، لافتة إلى أنه في عام 2050 سيصل عدد التعداد السكانى إلى 200 مليون نسمة.
 
 

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