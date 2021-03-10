القوات الأفغانية تحبط هجمات انتحارية خططت لها حركة طالبان

وأضافت أن حركة طالبان خططت لاستهداف قوات الدفاع الوطنى وقوات الأمن فى منطقة ألمار الليلة الماضية بسيارة محملة بالمتفجرات.

وفى حادث منفصل، استهدفت قوات الدفاع والأمن الأفغانية بدعم من القوات الجوية مقاتلى طالبان فى ألمار، مما أسفر عن مقتل 12 من مقاتلي طالبان وإصابة أربعة آخرين.

وفى سياق متصل، أفادت مصادر أمنية بأن جنديين على الأقل من الجيش أصيبا بجروح في انفجار وقع صباح اليوم الأربعاء فى إقليم نانجرهار.

ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.