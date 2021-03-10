القوات الأفغانية تحبط هجمات انتحارية خططت لها حركة طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأربعاء، إحباط عمليات انتحارية خطط لها 10 انتحاريين من حركة طالبان فى إقليم فارياب، وأوضحت الوزارة حسبما ذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن 10 انتحاريين تابعين لطالبان نصبوا كمينا لقوات الجيش الوطنى فى منطقة ألمار بإقليم فارياب.
وأضافت أن حركة طالبان خططت لاستهداف قوات الدفاع الوطنى وقوات الأمن فى منطقة ألمار الليلة الماضية بسيارة محملة بالمتفجرات.
وفى حادث منفصل، استهدفت قوات الدفاع والأمن الأفغانية بدعم من القوات الجوية مقاتلى طالبان فى ألمار، مما أسفر عن مقتل 12 من مقاتلي طالبان وإصابة أربعة آخرين.
وفى سياق متصل، أفادت مصادر أمنية بأن جنديين على الأقل من الجيش أصيبا بجروح في انفجار وقع صباح اليوم الأربعاء فى إقليم نانجرهار.
ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
كما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 66 مسلحا من حركة طالبان فى إقليمى قندهار وزابل، خلال عمليات عسكرية نفذتها القوات الأفغانية.
وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الوطنى وقوات الأمن مدعومين بقوات جوية، نفذوا عمليات في مقاطعتى أرغانداب وظهيرى فى إقليم قندهار، ما أسفر عن مقتل 31 مسلحا من طالبان وإصابة 8 آخرين، وتدمير ثلاث مركبات، وبعض الأسلحة والذخائر.
وفى السياق ذاته، أشارت وزارة الدفاع فى بيان آخر إلى مقتل ما لا يقل عن 35 مسلحا من طالبان فى جنوب إقليم زابل.
ولم تعلق حركة طالبان، بعد على بيانى وزارة الدفاع الأفغانية.
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