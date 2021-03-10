القبض على عاطل قتل شقيقته لشكه فى سلوكها بالمنيا

فريق المحافظات

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، بالتنسبق مع مباحث بنى مزار، على ربة منزل مقتولة داخل منزلها، حيث تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى، يفيد بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار العقيد محمود الحلوانى بمقتل ربة منزل داخل منزلها.

وبتشكل فريق بحث للتحقيق لكشف غموض الواقعة، أفادت التحريات بأن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من والدة ربة المنزل، يفيد بالعثور على ابنتها 28 سنة ربة منزل داخل غرفة نومها مقتولة فى ظروف غامضة، وتبين من التحريات أنها مقتولة وأن الجانى استخدم "طرحة" المجنى عليها لخنقها داخل غرفة نومها .

وبتكثيف البحث تبين أن الجانى هو شقيق المجنى عليها عامل 25 سنة، وقد أقدم على قتلها لشكه فى سلوكها، وبالقبض عليه وسؤاله اعترف بجريمته، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على المتهم وجارى العرض على النيابة.