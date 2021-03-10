القبض على تاجرى مخدرات بتهمة تصنيع الأستروكس داخل شقة فى السلام

كتب عبد الرحمن سيد

ألقت مباحث القاهرة، القبض على شخصين لقيامهما بتصنيع مادة الأستروكس المخدر بالسلام، وحرر محضر بالواقعة، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بالسلام بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار، ويتخذان من الشقة سكنهما مكاناً لمزاولة نشاطهما المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة سكنهما، وعُثر بحوزتهما على "كمية من مخدر الأستروكس – كمية من مخدر الكيتامين – ميزان حساس - عدد من الأدوات المستخدمة فى تغليف وتصنيع المواد المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الأستروكس المخدر والاتجار بها، كما أقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.