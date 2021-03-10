وأضاف ترتيل: "أن ما تم العثور عليه يشير إلى وجود جماعة مسلحة محترفة"، موضحا أنه تم إلقاء القبض على مجموعة منهم، دون أن يفصح عن عددهم وهوياتهم، مشيرا إلى أن ذلك سيكون فى وقت لاحق.



وكان رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، قد أكد فى وقت سابق أن أجهزة أمن الدولة ستنشر فى المستقبل القريب معلومات حول إحباط أنشطة مجموعة من الأشخاص الذين أنشأوا "ترسانات" لزعزعة استقرار البلاد.



وشهدت بيلاروس موجة احتجاجات كبيرة إثر الإعلان عن فوز الرئيس البيلاروسى فى انتخابات 9 أغسطس الماضى، والتى وصفت المعارضة نتائجها بـ"المزورة".