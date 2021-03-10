الصين تطلق مدمرة جديدة ذات تكنولوجيا عالية لتعزيز قدراتها البحرية

بكين (أ ش أ)

سلطت دورية "ميلترى وواتش" العسكرية الأمريكية، الضوء على انضمام المدمرة الجديدة لاسا من نوع "055" للبحرية الصينية ومدى تعزيزها لموازين قوة الأسطول العسكرى للصين بانضمام هذا النوع من المدمرات للخدمة.

وأوضحت الدورية الأمريكية أن المدمرة "055" هى الثانية من نوعها التى تنضم للخدمة، كما أنها من طراز المدمرات الثقيلة التى يتراوح وزنها بين 12 ألف و13 ألف طن، مشيرة إلى الصين تمتلك حاليا، بخلاف المدمرتين اللتين دخلتا الخدمة، ست مدمرات جديدة من هذا الطراز ما بين مرحلة البناء أو الخضوع حاليا للتجربة قبل ضمها للخدمة.

وكان مركز الدراسات الدفاعية البريطاني قد أشار فى تقرير سابق إلى أن المدمرات الصينية من نوع "055" ربما تكون المدمرة الأقوى فى العالم.

ووفقا لمجلة "ميليتري وواتش" العسكرية، تضم المدمرة من نوع "055" ترسانة كبيرة من الأسلحة مكونة من 112 خلية إطلاق عمودية، مقارنة بـ 96 فقط لمدمرات AEGIS الأمريكية واليابانية الأكثر تسليحا مثل Arleigh Burke Class و Maya Class و48 فقط للمدمرات الأوروبية الأكثر قدرة مثل البريطانية من نوع 45 وفئة Horizon الفرنسية والإيطالية.

ويبلغ طول المدمرة 180 مترا وعرضها 22 مترا، وهي واحدة من القلائل فى العالم التى تستخدم رادارا مزدوج النطاق مما يجعلها مناسبة لعمليات الدفاع الجوى بعيدة المدى والمضادة للسفن.

وتضم مدمرات الفئة "055" حاليا بعضا من ترسانات الصواريخ الأكثر تنوعا في العالم، من ضمنها أربع فئات من صواريخ "سطح – جو" المتخصصة في الاشتباك مع أهداف فى نطاقات مختلفة، كما تسمح مساحة المدمرة بدمج فئات جديدة من الأسلحة مستقبلا مثل أسلحة الليزر والمدافع الكهرومغناطيسية.

ووفقا للدورية الأمريكية، فمن الممكن أن تساعد تقنيات المولدات التوربينية الجديدة للمدمرة على زيادة إمكاناتها، وأشارت إلى أن المدمرة الصينية الجديدة تتمتع أيضا بخاصية تخفى متقدمة من أى فئة أخرى من المدمرات بخلاف مدمرات Zumwalt الأمريكية - التي تم بناء ثلاث منها فقط، لكنها ما زالت غير جاهزة للقتال في الخطوط الأمامية.

وأوضحت الدورية الأمريكية أن اختيار إطلاق اسم "لاسا" على المدمرة الثانية من نوع "055"، جاء تيمنا باسم عاصمة منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غرب الصين، فيما جرى تسمية المدمرة الأولى من هذه الفئة باسم "نانتشانج"، وهي عاصمة مقاطعة جيانجشي وأكبر مدنها. وانضمت المدمرة "نانتشانج" إلى الأسطول الصيني في 12 يناير 2020، تحت رقم 101 في حين أن المدمرة "لاسا" تحمل رقم "102".

ويعتقد أن المدمرة الحربية الجديدة مخصصة لقيادة أسطول البحرية الشمالي التابع لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، التي انضم إليها أيضا أول حاملة طائرات في البلاد "لياونينج"، ومن المتوقع أن تعمل المدمرة "لاسا" كمرافقة لها.

ولم تكشف الصين بعد عن خططها لخليفة طراز "055"، حيث يتوقع بعض المحللين تطوير سفينة ذات حجم أثقل بكثير، بينما يتوقع البعض الآخر تصميما أكثر تحفظا وتسمية مثلا "Type 055B" الذي يعتمد بشكل وثيق على الطراز الأصلى "055". وإن كان بصورة أكثر تطورا.