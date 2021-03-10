الصحة الكويتية تعلن عن بدل نقدى لإجازات الموظفين والأطباء الدورية

كتب محمد جمال

كشفت صحيفة "الرأى الكويتية" عن انتهاء وزارة الصحة الكويتية من مشروع تعديل المرسوم في شأن الخدمة المدنية الصادر في 1979 بما يسمح بمنح موظفى الوزارة البدل النقدى لرصيد الإجازات التي تزيد على الحد المسموح، وأفادت المصادر أن مشروع التعديل يتضمن إضافة المادة 40 مكرر للمرسوم سالف الذكر تنص على ان «تستثنى وزارة الصحة من المادة 40، ويفوض وزير الصحة - إذ دعت الحاجة وظروف العمل - بمنح وزارة الصحة مقابل نقدي لرصيد الإجازات الدورية التي تزيد على الحد المسموح به قانوناً».

وتنص المادة 40 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية على أن يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الدورية التى لم ينتفع بها خلال 5 سنوات ويسقط ما يجاوز ذلك.

وأشارت إلى أن «تحرك وزارة الصحة جاء بسبب تداعيات أزمة(كورونا)وتضافر جهود العاملين لمواجهة هذا الفيروس والحد من آثاره ومخاطره وايقاف الإجازات الدورية لجميع موظفي الوزارة، وهو الأمر الذي انعكس زيادة في رصيد إجازاتهم عن الحد المسموح به قانوناً».

وأوضحت أنه «بعد رفض ديوان الخدمة طلب الوزارة، تقدمت بطلب تعديل المرسوم بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع»، مؤكدة «الحرص على الانتهاء بشكل عاجل من الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار التعديل، وإنصاف أبطال الجيش الأبيض».