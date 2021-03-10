اليوم السابع
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الشرطة النسائية تقدم الهدايا للمسنات بمناسبة اليوم العالمى للمرأة

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:21 ص
الشرطة النسائية تقدم الهدايا للمسنات بمناسبة اليوم العالمى للمرأة الشرطة النسائية
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت وزارة الداخلية، زيارات ضمت ضباط وضابطات من مختلف مديريات الأمن، لعدد من دور رعاية المُسنات على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، وقرب الاحتفال السنوى بعيد الأم، وذلك للوقوف على احتياجاتهن من الخدمات الأمنية، وتلبيتها فضلاً عن تقديم الهدايا والورود ، وقضاء يوم ترفيهى معهن، وقد لاقى ذلك استحسان السيدات النزيلات بالدور والقائمين عليها الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية، لحرصها على المشاركة الفعالة فى تلك المبادرات ذات الطابع الإنسانى.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى، وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة  المصرية الفعال فى المجتمع، وتقديراً لدور المرأة المصرية وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية والتى ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات،وفى ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للإحتفاء بمكانة المرأة منها الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

 


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