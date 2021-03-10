السجن المشدد 7 سنوات لسباك ألقى ماء نار على 4 من جيرانه فى الشرقية

تعود أحداث القضية رقم 4276 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الإبراهيمة، ليوم 22 مايو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد إشارة مستشفى الإبراهيمية المركزي، بوصول "عبد المقصود م ع" 42 سنة فلاح، مقيم كفور نجم، مصابا بحروق متعددة بأنحاء الجسد، و3 آخرين بينهم سيدة، مصابين بحروق متعددة.

وتبين من التحريات التى أجراها ضباط مباحث مركز شرطة الإبراهيمة، قيام "ف م ع" 57 سنة سباك، مقيم كفور نجم، بإحداث إصابة المجنى عليه، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين المتهم و4 من جيرانه بسبب خلافات الجيرة، فألقى عليهم جميعا مادة نار، محدثا إصابتهم، وتم القبض عليه نفاذا لإذن النيابة العامة، التى قدمته بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.