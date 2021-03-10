السجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين بسرقة دراجة بخارية بالإكراه فى الشرقية

تعود أحداث القضية رقم 6475 لسنة 2020 جنايات مركز مشتول السوق، ليوم 2 نوفمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز مشتول السوق، يفيد بلاغا من "محمد عاطف محمد" 22 سنة سائق لودر مقيم قرية الغفارية مركز مشتول السوق، أثناء تواجده بأرض زراعية مملوكة لأحد أصدقائه فوجئ بقيام ملثمين بإشهار سلاح نارى فى وجهه وهددوه وقاموا بشل مقاومته وسرقة دراجته البخارية.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت تحريات التى قام بها الرائد أحمد الخولى، رئيس مباحث مشتول السوق، إلى قيام "إسلام ع ع" 20 سنة عامل، و"عبد الله ال ت" 20 سنة عامل، و"رضا ح م" 22 سنة عامل بشركة، و"إسلام ف ا" 19 سنة عامل بمصنع، و"أمير إ ع" 20 سنة عامل بلاط، جميعهم مقيمين دائرة مركز مشتول السوق، بارتكاب الواقعة، وتم القبض عليهم نفاذا لإذن النيابة العامة، التى قدمتهم بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.