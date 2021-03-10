الرئيس السيسي أب للجميع.. شاهد ماذا قال أهالى الشهداء فى يوم الشهيد ببورسعيد

قال والد الشهيد السيد عبدالعال: "الشهيد عايش بيننا وهذا اليوم هو يوم تكريم لنا ولأبنائنا، وسنستمر في تقديم التضحيات من أنفسنا وذوينا فداءً لأرض وتراب الوطن".

وأكدت والدة الشهيد حسين حافظ، أنها شعرت خلال احتفالية الأمس وتكريم أمهات الشهداء والمصابين، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أب لكل المصريين.

وأضافت والدة الشهيد محمود مصطفي أبو جمرهة، أنها تحتفل بابنها فى هذا اليوم كونه قدم روحه الغالية من أجل أمن وأمان مصرنا الحبيبة.

ووضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إكليلًا من الزهور، اليوم، الأربعاء، على النصب التذكاري بميدان الشهداء "المسلة"، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي تواكب ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969، وذلك بحضور اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، ونواب المحافظة.

وعزفت الموسيقي العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي أذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة عدد من الأغاني الوطنية.

كما التقى اللواء عادل الغضبان، بعدد من أسر الشهداء، عقب وضعه إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء "المسلة"، موجهاً الشكر لهم على ما قدموه للوطن من أرواح غالية، ونماذج مشرفة لم تتأخر يومًا عن حماية تراب الوطن.

وأكد أن أبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن يعيشون في ذاكرتنا دائمًا فقد حفروا بدمائهم أسماء من نور خالدة، مشددًا على أن الشعب المصري نسيج واحد ويلتف دائمًا خلف قيادته الحكيمة و قواته المسلحة التي تمثل درع الدفاع الأول عن كل مواطن.