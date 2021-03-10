الداخلية الإيطالية: وصول 874 مهاجرا إلى البلاد منذ بداية مارس الجارى

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أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، وصول 124 شخصًا إلى سواحل البلاد، مما رفع العدد الإجمالي للوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا منذ بداية شهر مارس الجاري إلى 874 مهاجرًا.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أكي الإيطالية - أنه حتى الآن وصل 5 آلاف و808 مهاجرين إلى شواطئ البلاد منذ بداية العام، مقارنة بـ 2553 مهاجرًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما كان عددهم 335 مهاجرًا فقط في عام 2019.

وأضافت أنه من بين أكثر من 5800 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في 2021، من بينهم 754 مواطنًا تونسيًا بنسبة 13٪، ثم يأتي المهاجرون من ساحل العاج وعددهم 688 مهاجرا بنسبة 12٪، ثم غينيا 531 مهاجرا بنسبة 9٪، وبنجلاديش بـ 493 مهاجرًا وبنسبة 8٪، ثم إريتريا بـ 341 مهاجرا بنسبة 6٪.