الخارجية السعودية: منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا خطوة تاريخية

كتب أحمد عبد الرحمن

رحبت الخارجية السعودية بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.



وأشارت الخارجية السعودية إلى أن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا خطوة تاريخية، مشيرة إلى أن المملكة تدعم كافحة الجهود الرامية لحل سياسي للأزمة الليبية.



وتابعت الخارجية السعودية: "نأمل أن يساهم هذا الإنجاز في الحفاظ على سيادة ليبيا ومنع التدخل الخارجي".



كما رحبت الأمم المتحدة بمصادقة مجلس النواب الليبي على حكومة الوحدة الوطنية، وقال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إن منح الثقة للحكومة الليبية خطوة نحو استعادة وحدة واستقرار ليبيا.