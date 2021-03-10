اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية فى المنصورة بسبب ماس كهربائى

الأربعاء، 10 مارس 2021 03:51 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية فى المنصورة بسبب ماس كهربائى حريق شقة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق هائل شب فى منزل بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة، حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية فى شارع الدراسات بدائرة القسم.

انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الثانى، والعقار مكون من 3 طوابق، ملك ورثة "محمود ع"، ونجم عن ذلك احتراق بعض محتويات الشقة من الأثاث.

لم يسفر الحريق عن أى إصابات بشرية، وبسؤال قاطن الشقة تاجر ملابس 36 سنة، علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالتوصيلات الداخليه للشقة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1976 لسنة 2021 إدارى قسم ثان المنصورة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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