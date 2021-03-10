الحماية المدنية تسيطر على حريق بورشة ميكانيكا فى الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب بورشة ميكانيكا ناحية عزبة نمرة1 دائرة مركز شرطة بلبيس، وتم إخطار النيابة العامة، برئاسة كريم عبد الكريم.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بنشوب حريق بورشة ميكانيكا بعزبة نمرة واحد بساتين بلبيس.

انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلى، ودفعت بسيارتى إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وتبين من الفحص أن الورشة ملك "شعيب م ب"، وأسفر الحريق عن احتراق معدات ومحتويات الورشة وعداد الكهرباء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري انتداب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة لبيان سبب الحريق، وإخطار النيابة العامة.