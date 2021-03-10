اليوم السابع
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الحكومة توافق على إضافة كلية الألسن لجامعة الفيوم ‏

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:53 م
الحكومة توافق على إضافة كلية الألسن لجامعة الفيوم ‏ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء، يتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ‏لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث ينص مشروع القرار على إضافة كلية ‏الألسن إلى جامعة الفيوم، وذلك في إطار الحرص على تمكين الشباب من الاطلاع، ومعايشة حوار ‏الحضارات، وقبول ثقافة الآخر، وتفعيل آليات تبادل هذه الثقافات والاستفادة منها، وذلك من خلال تقديم ‏برامج تعليمية متميزة في مجالات: اللغة، والأدب، والترجمة، إضافة إلى تأهيل كوادر مؤهلة لسوق العمل، ‏وإثراء الحياة الفكرية، والثقافية، والأكاديمية بالمجتمع.‏
 
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 16/2/2021 لعدد 43 تسوية.‏
 
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات ‏الاستثمار بجلستها رقم ( 74)، المنعقدة بتاريخ 2/3/2021 بعدد 20 موضوعا.‏
 
 

الحكومة

مصطفى مدبولى

قانون الجامعات

قرارات الحكومة

سوق العمل

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