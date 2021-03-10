الحكومة تنفى ما تردد حول "المركز المصرى للجينوم"

كتبت هند مختار

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إنشاء "المركز المصري للجينوم" كباب خلفي للإتجار بالخريطة الجينية والخلايا الجذعية للمصريين لبيعها لمراكز بحثية دولية.