نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إنشاء "المركز المصري للجينوم" كباب خلفي للإتجار بالخريطة الجينية والخلايا الجذعية للمصريين لبيعها لمراكز بحثية دولية.
الحكومة تنفى ما تردد حول "المركز المصرى للجينوم"الأربعاء، 10 مارس 2021 12:05 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لبحث ترتيبات افتتاح العاصمة الإداريةالأربعاء، 10 مارس 2021 10:31 ص
رئيس الوزراء يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارتى الاتصالات والإسكانالثلاثاء، 09 مارس 2021 05:58 م
رئيس الوزراء يلتقى مسئولى "البنك الأوروبى لإعادة الإعمار" و"مؤسسة التمويل الدولية"الثلاثاء، 09 مارس 2021 04:25 م
الحكومة تعلن شن حملات تفتيش دورية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعارالثلاثاء، 09 مارس 2021 01:07 م
الحكومة تنفى ارتفاع أسعار الأرز التموينى نتيجة لقلة المعروض الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:37 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة