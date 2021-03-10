اليوم السابع
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الحكومة تنفى ما تردد حول "المركز المصرى للجينوم"

الأربعاء، 10 مارس 2021 12:05 م
الحكومة تنفى ما تردد حول "المركز المصرى للجينوم" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن  إنشاء "المركز المصري للجينوم" كباب خلفي للإتجار بالخريطة الجينية والخلايا الجذعية للمصريين لبيعها لمراكز بحثية دولية.
 

المركز المصري للجينوم

الحكومة

مصطفى مدبولى

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