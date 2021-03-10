اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مارس 2021 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى تحرير سيناء والفطر ‏

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:42 م
الحكومة تعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى تحرير سيناء والفطر ‏ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار ‏

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض ‏المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة كل من الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل 2021، والاحتفال بعيد ‏الفطر المبارك لعام 1442 هجرية.‏
 
ووافق مجلس الوزراء، على اعتماد  محضر الاجتماع رقم 3 بتاريخ 18/2/2021 للجنة العليا لحصر وتقييم ‏أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات، وكذا قوائم التقييم الخاصة بمعدلات أداء تلك الشركات، والتي تم ‏تصنيفها إلى تقييم أ، وتقييم ب، وتقييم ج، وذلك فيما يخص تنفيذ كل من مشروعات المباني، والطرق، ‏والمرافق.‏
 
ووافق مجلس الوزراء، على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 16/2/2021 لعدد 43 تسوية.‏
 
كما وافق مجلس الوزراء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات ‏الاستثمار بجلستها رقم ( 74)، المنعقدة بتاريخ 2/3/2021 بعدد 20 موضوعا.‏
 
 

عيد تحرير سيناء

الحكومة

مصطفى مدبولى

قرارات الحكومة

العفو عن بعض المحكوم عليهم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة: القاهرة وجهة السفر الأولى فى إفريقيا ‏

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:29 م

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من المشروعات.. ‏ويؤكد: سنظهر عظمة الدولة المصرية.. والاحتفال بيوم الشهيد يرسخ فى نفوس شبابنا معانى العطاء وتضحيات ‏شهدائنا الغالية

الأربعاء، 10 مارس 2021 12:52 م

الحكومة تهنئ أحمد أبو الغيط وغادة والى

الأربعاء، 10 مارس 2021 12:51 م

رئيس الوزراء: الاحتفال بيوم الشهيد يرسخ فى نفوس شبابنا معانى العطاء

الأربعاء، 10 مارس 2021 12:27 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة