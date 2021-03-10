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الحكومة تضيف النشاط السياح لأنشطة المنطقة الاستثمارية بـ"الودى" فى الجيزة

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:41 م
الحكومة تضيف النشاط السياح لأنشطة المنطقة الاستثمارية بـ"الودى" فى الجيزة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على إضافة النشاط السياحي إلى الأنشطة ‏المصرح بمزاولتها داخل المنطقة الاستثمارية، القائمة بناحية الودي في مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك ‏في إطار ما يتمتع به موقع هذه المنطقة الاستثمارية من مزايا عديدة، تتمثل في إطلالها على مجرى مائي ‏للنيل، ووجود جزيرة نيلية ذات طابع ريفيّ، فضلا عن قربها من الطريق الدائري.‏
 
تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة الاستثمارية سبق أن صدر قرار لها بأن تخصص لأنشطة المشروعات ‏الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة الحراريات، وصناعات أخرى متنوعة، بالإضافة إلى الخدمات التجارية ‏المكملة.‏
 
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال العرض، ‏إلى أن المنطقة الاستثمارية الصناعية ببنها، التي تم الإعلان عن فتح باب الحجز بها، قد تم حجز جميع ‏الوحدات الصناعية بها، وتضم 147 وحدة،  بنسبة 100%، بينما تم حجز 70 وحدة في المنطقة ‏الاستثمارية بميت غمر من إجمالي 107 وحدات حتى الآن. ‏
 

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الحكومة

النشاط السياحى

الودى

الصف

الجيزة

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