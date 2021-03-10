الحكومة تضيف النشاط السياح لأنشطة المنطقة الاستثمارية بـ"الودى" فى الجيزة

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على إضافة النشاط السياحي إلى الأنشطة ‏المصرح بمزاولتها داخل المنطقة الاستثمارية، القائمة بناحية الودي في مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك ‏في إطار ما يتمتع به موقع هذه المنطقة الاستثمارية من مزايا عديدة، تتمثل في إطلالها على مجرى مائي ‏للنيل، ووجود جزيرة نيلية ذات طابع ريفيّ، فضلا عن قربها من الطريق الدائري.‏

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة الاستثمارية سبق أن صدر قرار لها بأن تخصص لأنشطة المشروعات ‏الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة الحراريات، وصناعات أخرى متنوعة، بالإضافة إلى الخدمات التجارية ‏المكملة.‏

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال العرض، ‏إلى أن المنطقة الاستثمارية الصناعية ببنها، التي تم الإعلان عن فتح باب الحجز بها، قد تم حجز جميع ‏الوحدات الصناعية بها، وتضم 147 وحدة، بنسبة 100%، بينما تم حجز 70 وحدة في المنطقة ‏الاستثمارية بميت غمر من إجمالي 107 وحدات حتى الآن. ‏