الحكم فى استئناف هدير الهادى على حبسها سنتين 7 أبريل المقبل

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من المتهمة هدير الهادى إحدى فتيات التيك توك على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفجور، لجلسة 7 أبريل المقبل، للحكم.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بمعاقبة المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وألقت أجهزة الأمن على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.