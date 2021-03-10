الحكم على 16 متهما بالتنقيب عن الآثار فى مدينة نصر اليوم

كنب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على 16 متهمًا أجروا عملية حفر بحثًا عن الآثار فى مدينة نصر فى القضية رقم 470 لسنة 2020 كلى القاهرة الجديدة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول للتاسع حفروا بقصد الحصول على آثار بمنطقة أثرية بدون ترخيص من الجهات المختصة، إضافة إلى التعدى على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 264 لسنة 1962 باعتبارها أرض أثرية وذلك بإجرائهم أعمال الحفر، كما وفروا الأموال والأفراد لزوم أعمال الحفر وتوسط لبيع العين محل الجريمة، وباقى المتهمين من الحادى عشر حتى الخامس عشر عقب الحصول على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر.

وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهمين من الحادى عشر إلى الخامس عشر وباقى المتهمين بطريق المساعدة فى إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بأن توسطوا ببيع العين محل الواقعة عقب العثور على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر، والاعتداء على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 264 لسنة 1962 باعتبارها أرض أثرية

واتهم أمر الإحالة المتهم السادس عشر بالشروع فى ارتكاب جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بأن اتفق على شراء العين خاصة من المتهم الأول عقب العثور على دلائل وشواهد أثرية بها، لاستكمال الحفر وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته به وهو ضبطه وباقى المتهمين والجريمة متلبس بها.