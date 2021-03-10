الحكم على أحمد شفيق و2 آخرين فى اتهامهم بإهدار المال العام 7 أبريل

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، حجز محاكمة أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق و2 آخرين، في اتهامهم بإهدار المال العام، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"جمعية خدمات مصر - حديقة الأسرة"، لجلسة 7 أبريل المقبل، للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين السيد أحمد عبد ومحمد مصطفى عبيد وأمانة سر محمد خميس .

جدير بالذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.