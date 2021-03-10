الجزاء من جنس العمل.. قتل طليقته خنقا ولحق بها أثناء هروبه دهسا بالعمرانية

كتب أحمد الجعفرى

حقا، الجزاء من جنس العمل، وليس ببعيد.. رجل فى العمرانية فشل فى احتواء خلافاته مع زوجته فخنقها حتى الموت وعند هروبه صدمته سيارة ولحق بها فى الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل جديدة حول مقتل مسنة علي يد طليقها، حيث تبين أن المتهم حطم رأسها باستخدام (شاكوش).

وتابعت التحقيقات، أن المجني عليها متزوجة من المتهم منذ 20 عامًا، ومع مرور الوقت بدأت تظهر بينهما خلافات مالية وأسرية وانفصلا على أثر تلك الخلافات.

وتابعت التحقيقات أن "المجني عليها" استقرت بنفس المنزل مع أولادها، وأقام الزوج فى مكان أخر، وخلال فترة الانفصال كانت الزوجة تقدم بعض الخدمات لزوجها نظرا لكبر سنه وعدم قدرته على خدمة نفسه.

وأضافت التحقيقات: فى أحد الأيام وبينما المجنى عليها توجهت لمنزل المتهم لتقدم له الطعام، أعادا فتح خلافاتهما القديمة، فحدثت بينهما مشادة كلامية دفعت الزوج لأن يحضر شاكوش ويهشم به رأس زوجته إلي أن سقطت قتيلة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم غادر المنزل وأثناء سيره في أحد الشوارع صدمته سيارة أودت بحياته وسقط هو الأخر جثة هامدة، بأبلغ المارة الشرطة التي حضرت لمكان مصرع الرجل وبإجراء التحريات تبين أنه قتل زوجته قبل وفاته بعدة ساعات.