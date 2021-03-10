التعليم توفر مراجعة فى مادة الرياضيات لطلاب الثانى الثانوى قبل امتحان الغد

محمود طه حسين

توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصف الثانى الثانوي، مراجعة فى مادة الرياضيات قبل أداء امتحان الفصل الدراسى الأول غدا الخميس فى الرياضيات، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، حيث يتم بث مباشر للمراجعة فى الرياضيات مساء اليوم الأربعاء، ويمكن للطلاب كتابة الأسئلة فى التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسى والثانوى العام 27 فبراير الماضى وتتنهى غدا 11 مارس الجارى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أى أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان، على أن حيازة التليفون المحمول، حتى وإن كان مغلقا يعتبر شروع فى الغش والاخلال بنظام الامتحان، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.

كما نبهت الوزارة، على ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة وألفترة الامتحانية ، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات مع ضرورة التزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية، والتأكد من شخصية الطلاب، والتنبيه على الطلاب، بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.