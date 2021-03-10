البيت الأبيض: بايدن سيوقع الجمعة على خطة تحفيز اقتصادية ضخمة

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيوقع الجمعة المقبلة على خطة تحفيز اقتصادية ضخمة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أكد أن الشعب الأمريكى يحتاج إلى مساعدات اقتصادية مباشرة، مشيرًا إلى أن الأمريكيين يحتاجون المساعدات الآن، وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": "يحتاج الشعب الأمريكى إلى مساعدة اقتصادية مباشرة، وهم بحاجة إليها الآن".

وفى سياق متصل، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن حزمة الإنقاذ الاقتصادى التى أعدتها إدارة الرئيس جو بايدن، "لن تعالج المشاكل الاقتصادية القائمة منذ أمد طويل"، لكنها أكدت فى الوقت نفسه، أن تلك الحزمة "تحتاجها الولايات المتحدة لإحياء الاقتصاد والوصول به إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا".