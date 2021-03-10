البيئة تدرس منح شهادات خضراء للمنشآت الملتزمة باستخدام بدائل الأكياس البلاستيك

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بنوكى ماساكى سفير اليابان بالقاهرة والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان جهود وزارة البيئة فى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة لشئون المشروعات والدكتور باسل الخطيب مدير وممثل المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".

وأعربت الوزارة فى بيان لها اليوم، الأربعاء، خلال اللقاء عن تقديرها للتعاون المثمر مع وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) منذ 20 عاما فى مجال البيئة، مشيرة إلى توقيع مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى قطاع البلاستيك أحادى الاستخدام بدعم من المعونة اليابانية وتقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ولمدة ثلاث سنوات وبتكلفة تبلغ 3 مليون دولار وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تكنولوجيا البلاستيك وغرفة الصناعات.

وأوضحت الوزارة أنها عملت على زيادة الوعى فيما يخص الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية حيث كانت هناك حملات خاصة لها فى الغردقة وحى الزمالك وبمشاركة حملات تطوعية فى بعض المحلات، مشيرة إلى تخصيص دعم مالى تحت إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"

وألقى بيان الوزارة الضوء على أهمية وجود شهادات خضراء للمنشآت التى تراعى استخدام بدائل الحقائب البلاستيك، مشيرة الى قيام وزارة البيئة بدراسة إمكانية قيام تقديم حوافز لتشجيع كافة البدائل صديقة البيئة، لافتة إلى أن هناك نماذج لتجارب ناجحة لشركات محلية فى مجال الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام.

من جانبه أكد السفير اليابانى عن دعم اليابان لمصر فى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لتنفيذ مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى قطاع البلاستيك أحادى الاستخدام فى مصر.