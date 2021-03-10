اليوم السابع
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البنتاجون يوافق على تمديد وجود الحرس الوطنى حول الكونجرس الأمريكى

الأربعاء، 10 مارس 2021 07:40 ص
البنتاجون يوافق على تمديد وجود الحرس الوطنى حول الكونجرس الأمريكى الحرس الوطنى
رويترز

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وافقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على طلب بالإبقاء على نحو 2300 جندي من الحرس الوطني في واشنطن للمساعدة في حماية مبنى الكونجرس (الكابيتول) لمدة شهرين آخرين، ويمثل العدد نحو نصف قوات الحرس الوطني البالغ قوامها 5200 التي تتولى حاليا حراسة المبنى.

ومنذ هجوم السادس من يناير على الكونجرس الأمريكي من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، تم إرسال قوات الحرس الوطني إلى المبنى فضلا عن إقامة سياج مرتفع لتوسيع نطاق المحيط الأمني.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "تم اتخاذ هذا القرار بعد مراجعة شاملة للطلب وبعد دراسة دقيقة لتأثيره المحتمل على الجاهزية".

وأضافت أن خلال الشهرين المقبلين ستعمل الوزارة مع شرطة الكابيتول، التي تقدمت بالطلب، لتقليل وجود القوات "حسبما تسمح الظروف".

وقال بعض مسؤولي الدفاع الأمريكيين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إنهم ليسوا على علم بالمعلومات المخابراتية التي تتطلب وجودا عسكريا كبيرا حول مبنى الكابيتول.

واتهم مدعون اتحاديون أكثر من 300 شخص بالضلوع في هجوم السادس من ينايرالذي تسبب في مقتل خمسة أشخاص من بينهم ضابط بالشرطة.

وأوصى تقرير تم الكشف عنه يوم الاثنين باستخدام "سياج متحرك" لحماية المبنى ودعا إلى إنشاء قوة رد سريع في واشنطن بينما وصف شرطة الكابيتول بأنها لم تكن مستعدة جيدا للتعامل مع الهجوم على المبنى.

 


الحرس الوطنى

البنتاجون

الكونجرس

أمريكا

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