وذكر بيان للجهاز، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، "لقد أحبط جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بالتعاون مع هيئة التحقيق الروسية ووزارة الداخلية عملا إرهابيا ضد مؤسسة تعليمية فى ضواحى مدينة بينزا بوسط روسيا".

وأضاف البيان "نتيجة للإجراءات المتُخذة، تم اعتقال مواطن روسى متورط فى الإعداد لهذه الجريمة".

ولم يقدم البيان أى تفاصيل محددة عن المُعتقل أو مدى حجم هذا العمل الإرهابى.