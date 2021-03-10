أحبط جهاز الأمن الفيدرالى الروسى عملا إرهابيا بالتعاون مع هيئة التحقيق الروسية ووزارة الداخلية ضد مؤسسة تعليمية (مدرسة) وسط البلاد.
وذكر بيان للجهاز، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، "لقد أحبط جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بالتعاون مع هيئة التحقيق الروسية ووزارة الداخلية عملا إرهابيا ضد مؤسسة تعليمية فى ضواحى مدينة بينزا بوسط روسيا".
وأضاف البيان "نتيجة للإجراءات المتُخذة، تم اعتقال مواطن روسى متورط فى الإعداد لهذه الجريمة".
ولم يقدم البيان أى تفاصيل محددة عن المُعتقل أو مدى حجم هذا العمل الإرهابى.
من ناحية أخرى صرح وزير العمل والحماية الاجتماعية الروسى، أنطون كوتياكوف، اليوم الأربعاء، بأن عدد العاطلين المسجلين رسميا فى البلاد يبلغ حاليا 2.1 مليون شخص.
وقال الوزير - خلال اجتماع لجنة مجلس النواب "الدوما" للعمل والسياسة الاجتماعية وشؤون المحاربين القدامى وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية "حتى الآن، تم تسجيل 2.1 مليون شخص عاطل فى مراكز التوظيف لدينا"، وأن عدد العاطلين عن العمل في روسيا بلغ مستوى الذروة في أغسطس و سبتمبر من العام الماضى.
وأشار كوتياكوف إلى أن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل فى روسيا العام الماضى، جاء بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.
وكانت وزارة العمل الروسية قالت فى وقت سابق، إن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، وضع هدفا أمام الحكومة بإعادة مؤشرات سوق العمل بحلول نهاية العام الجارى إلى مستواها في 2019.
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