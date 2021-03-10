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الأرصاد تنشر صورا لأقمار صناعية تشير لارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح متربة

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:03 ص
الأرصاد تنشر صورا لأقمار صناعية تشير لارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح متربة خرائط الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم ليسود طقس حار على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تكشف وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات، حيث يسود طقس حار على كافة الأنحاء نهارا .

 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة.


 

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