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الأردن يعلق العمل بتوقيتات الحضور والانصراف فى المدارس والجامعات

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:00 ص
الأردن يعلق العمل بتوقيتات الحضور والانصراف فى المدارس والجامعات محمد خير أبو قديس وزير التربية والتعليم الأردنى
كتب محمد جمال

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أعلن محمد خير أبوقديس وزير التربية والتعليم ووزير للتعليم العالي والبحث العلمي الأردنى، تعليق العمل بتوقيتات الحضور والعودة للتعليم عن بُعد في جميع مدارس المملكة لجميع المراحل الدراسية بما فيها رياض الاطفال، اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.
 
كما أعلن الوزير الأردني -في تصريحات صحفية مشتركة مع وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين استمرار دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية فى المدارس بالحد الأدنى، بما يضمن تقديم خدمة التعليم عن بعد للطلبة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
 
وقال إن مجلس التعليم العالي قرر إيقاف العمل في جميع أشكال التعليم داخل الحرم الجامعي لجميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات جامعية دون استثناء، وذلك اعتبارا من يوم غد الاربعاء وحتى الأول من أبريل المقبل، مشيرا إلى أن هذه القرارات جاءت في ضوء الارتفاع المستمر في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد.
 
كانت وزارة الصحة الأردنية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 7072 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة، و4024 حالة شفاء.

الأردن

كورونا

مدارس

التعليم الأردنى

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