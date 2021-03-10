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ارتفاع معدل التضخم الشهرى (0.1%) لشهر فبراير 2021

الأربعاء، 10 مارس 2021 08:53 ص
ارتفاع معدل التضخم الشهرى (0.1%) لشهر فبراير 2021 اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
كتب: مدحت عادل

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (110.3) نقطة لشهر فبراير 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.1%) عن شهر يناير 202، وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.6%)، مجموعة إيجار المسكن بنسبة (0.4%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-2.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (-1.6%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.1%.).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.9%) لشهر فبراير 2021 مقابل (4.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر فبراير 2021 مقارنة بشهـر يناير 2021):

سجـل قسم الطعام والمشروبات تغير قدره (0.0%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-8.0%) حيث انخفضت أسعار الطماطم بنسبة (-16.8%)، كما انخفضت أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة (-7.7%) بسبب انخفاض أسعار البطاطس بنسبة (-8.1%.).

انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.4%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-0.4%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة (1.7%)، مجموعة السمن الصناعي بنسبة (1.6%) ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (0.6%).

وارتفاع أسعار مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار البيض بنسبة (3.1%)، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطيور بنسبة (0.4%) ومجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (0.2%)

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.6%).

سجل قسم الملابس والاحذية انخفاضاً قدره (-0.8%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.1%) ومجموعة الاحذية بنسبة (-0.1%)، وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة إيجار المسكن بنسبة (0.4%) ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.4%) ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.1%)

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.3%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.3%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة معدات الهاتف والفاكس بنسبة (-2.1%)

وسجل قسم الثقافة والترفيه انخفاضاً قدره (-1.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-2.0%) ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (-1.6%)

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%)

 

ثانياً: التغير السنوي (شهر فبراير 2021 مقارنة بشهر فبراير 2020

سجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-0.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-11.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة (-36.5%) حيث انخفضت أسعار البطاطس بنسبة (-37.1%) كما انخفضت أسعار الخضروات الدائمة بنسبة (-31.2%) بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة (-30.8%)، وانخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.0%) بسبب انخفاض أسعار الاسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-1.3%)، وانخفاض أسعار مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (-0.6%) بسبب انخفاض أسعار البيض بنسبة (-6.3%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (28.8%)، مجموعة العنبيات بنسبة (18.3%) ومجموعة التفاح بنسبة (16.0%).

ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنيه والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة (4.7%).

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخبز بنسبة (10.8%) ومجموعة منتجات اخرى بنسبة (5.5%)

ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة (4.7%) ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (1.3%)، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (11.0%) ومجموعة لحوم طازجة أخرى بنسبة (4.8%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة (-6.1%)، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات الحلويات بنسبة (3.9%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان، ارتفاعاً قدره (12.4%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (12.4%)، وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (6.5%) ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (3.1%)

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (5.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.7%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (3.1%)، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (2.5%) ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.9%)، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.3%)، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (8.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (6.8%) ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.0%).


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